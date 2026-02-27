दिल्ली सरकार की प्राथमिकता नागरिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है: मंत्री पंकज सिंह

मंत्री ने आगे कहा कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दिल्ली के नागरिकों का स्वास्थ्य और सुरक्षा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति हमारी जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी। हमारी टीमें बाजारों, उत्पादन इकाइयों और सीमा प्रवेश बिंदुओं का सक्रिय रूप से निरीक्षण कर रही हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनता तक केवल सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन ही पहुंचे।