पश्चिम बंगाल : मेडिकल छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में मिला, परिवार को हत्या का शक

परिवार के एक रिश्तेदार उत्तम मंडल ने बताया कि पुलक हलदर न केवल मेधावी और मेहनती युवा था, बल्कि बेहद विनम्र स्वभाव का भी था। उन्होंने कहा, "मैंने भी उसके चेहरे और पेट पर चोट और कट के निशान देखे हैं। इसलिए, उसकी मृत्यु से पहले उस पर हमले की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। मुझे उम्मीद है कि इस मामले की निष्पक्ष और उचित जांच होगी।"