रोजाना करें कटिचक्रासन, पेट की चर्बी को कहें अलविदा

इसे करना बेहद आसान है। इसको करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को सामने की ओर लाएं। हथेलियां एक-दूसरे के सामने होनी चाहिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे-धीरे कमर से बाईं ओर मुड़ें। अपने दाएं हाथ को बाएं कंधे पर रखें। बाएं हाथ को पीठ के पीछे से घुमाकर दाईं कमर की ओर लाने की कोशिश करें। अपनी गर्दन को भी बाईं ओर घुमाएं और पीछे की ओर देखें। इस स्थिति में कुछ सेकंड रुकें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें।