“लाइफ कंट्रोल सेंटर” है पैंक्रियास, अनदेखा करना होगा सेहत के साथ खिलवाड़

पैंक्रियास भोजन को पचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पेट में ऐसे हॉर्मोन या एंजाइम बनाता है, जो प्रोटीन को तोड़ने, फैट को पचाने और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने में मदद करते हैं। इन तीन स्टेप्स के बाद ही पेट में पाचन की प्रक्रिया सही तरीके से हो पाती है और शरीर को पूरी ऊर्जा और पोषण मिलता है। वहीं अगर पाचन प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी है तो गैस, अपच और कब्ज की शिकायत होने लगती है।