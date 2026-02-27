व्यायाम से पूरी नींद तक, इन 6 आसान आदतों से रखें हृदय को सुरक्षित और मजबूत

नेशनल हेल्थ मिशन बताता है कि हृदय शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। ऐसे में स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं और सेहत को प्राथमिकता दें। हृदय बेहद जरूरी अंग है। स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर हृदय को सुरक्षित रखा जा सकता है। छोटी-छोटी आदतें और रोजमर्रा के संकल्प हृदय की देखभाल में बहुत बड़ा फर्क लाते हैं। संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, अच्छी नींद और तनावमुक्त जीवन इनमें सबसे अहम हैं।