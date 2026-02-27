सरकार विपक्ष के नेताओं पर कर रही अत्याचार, केजरीवाल के बरी होने पर सपा सांसद धर्मेंद्र यादव की प्रतिक्रिया

सपा सांसद ने अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के विकास की बात करते हुए कहा, "जिस दिन से मैं सांसद चुना गया हूं, उस दिन से आजमगढ़ की समस्याओं को ध्यान में रखकर काम हो रहा है। आजमगढ़ की तरक्की के लिए मैंने काम किया है और आगे करूंगा, लेकिन मेरी आदत नहीं है कि मैं किसी मंत्री से मिलूं और उसे मीडिया में हाईलाइट करूं। हां, इतना जरूर है कि जब कोई काम हो जाता है और जवाब मंत्री की तरफ से आ जाता है, तो उस जवाब को मैं लोगों के बीच पहुंचा देता हूं कि हमने प्रयास किया और यह काम आपके बीच है।"