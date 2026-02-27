सुस्ती और थकान से छुटकारा दिलाएगी कुण्डलिनी शक्ति-विकासक क्रिया, इस तरह करें शुरू

स्वस्थ और फुर्तीले रहने के साथ दिमाग की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार का सेनव, पर्याप्त नींद और सक्रिय जीवनशैली अपनाना बहुत आवश्यक है। इसी संदर्भ में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने ‘कुण्डलिनी शक्ति-विकासक क्रिया’ को दैनिक जीवन में शामिल करने की सलाह दी है। मंत्रालय के अनुसार, यह योगिक क्रिया शरीर को स्फूर्तिवान बनाने के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है।