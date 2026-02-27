होली के रंग बालों को न बना दें बेजान, पहले से करें सही देखभाल

होली के उत्सव में बालों को खुला छोड़ना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। खुले बालों में न केवल रंग अधिक समाते हैं, बल्कि उनके उलझने और टूटने की समस्या भी बढ़ जाती है। सुरक्षा की दृष्टि से चोटी, जूड़ा या पोनीटेल बनाना एक बेहतर विकल्प है। इससे बालों का रंगों से संपर्क कम से कम होता है और वे सुरक्षित रहते हैं।