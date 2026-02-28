शारीरिक के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी, जानें कौन सी हैं मन की 5 मुख्य वृत्तियां

आयुष मंत्रालय की जानकारी के मुताबिक, प्रमाणवृत्ति ध्यान का पहला चरण है, जिसमें मन को सही ज्ञान और धारणा की स्थिति में लाया जाता है, जिसमें आंखों और कानों से ज्ञान का सीधा अनुभव किया जाता है। दूसरा चरण है विपर्ययवृत्ति। विपर्ययवृत्ति में भ्रम की स्थिति को दूर करने का काम होता है। मन के भीतर बने पल रहे विपरीत ज्ञान में परिवर्तन ही विपर्ययवृत्ति है। तीसरा चरण है, विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति का तात्पर्य शब्द ज्ञान से हैं, जो वस्तु से रहित है। इसे कल्पना से अर्जित ज्ञान भी कहा जाता है लेकिन किसी वस्तु का कोई लेना-देना नहीं होता।