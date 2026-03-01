कलौंजी : शरीर के लिए अमृत के समान, दिल की कार्यक्षमता में भी लाए सुधार

कलौंजी के बीज स्वाद में हल्के कड़वे और तीखे होते हैं, और आमतौर पर मसालों, अचारों या हर्बल मिक्सचर में शामिल किए जाते हैं। आयुर्वेद में इन्हें बरकत का बीज कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर पोषण होता है। इनमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स का मिश्रण पाया जाता है। इन बीजों में लिनोलिक और ओलिक जैसे जरूरी फैटी एसिड भी होते हैं, जो शरीर के विभिन्न अंगों के लिए जरूरी हैं।