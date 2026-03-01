नींद की समस्या और चिड़चिड़ापन कम करने में मददगार पूर्ण चंद्र मुद्रा, तनाव से मिलेगी राहत

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव, नींद की कमी और चिड़चिड़ापन आम समस्या बन चुकी हैं। ऐसे में योग की कुछ मुद्राएं सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। हाथों की मुद्राएं शरीर और मन के संतुलन में अहम भूमिका निभाती हैं। इन्हीं में से एक है पूर्ण चंद्र मुद्रा, जिसे अंग्रेजी में फुल मून जेस्चर कहा जाता है। यह मुद्रा मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है।