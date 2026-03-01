लेटते ही पैरों में झनझनाहट? हो सकता है रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम

रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम के लक्षण अक्सर धीरे-धीरे शुरू होते हैं। शुरुआत में हल्की झनझनाहट या बेचैनी होती है। समय के साथ यह बढ़ सकती है। यह परेशानी आराम करते समय ज्यादा होती है। जैसे ही व्यक्ति लेटता है या लंबे समय तक बैठता है, लक्षण उभर आते हैं। चलने-फिरने या पैरों को हिलाने से कुछ समय के लिए राहत मिलती है, लेकिन रात के समय यह बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाती है, जिससे नींद बार-बार टूटती है। नींद पूरी न होने से दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन, और ध्यान की कमी महसूस हो सकती है।