सुदर्शन: नाम की तरह सर्वगुण संपन्न है यह पौधा, गठिया जैसी बीमारी में भी देगा आराम

अगर बार-बार कमजोरी महसूस होने के बाद बुखार आ जाता है, तब भी सुदर्शन के तने का प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद में पौधे के तने को उबालकर काढ़ा बनाकर पीने की सलाह दी जाती है। हालांकि, काढ़ा का प्रयोग डॉक्टरी सलाह के बाद ही करें। अगर जोड़ों या मांसपेशियों के दर्द की वजह से चलना-फिरना मुश्किल हो गया है, तब भी सुदर्शन लाभकारी है। गठिया की परेशानी में भी सुदर्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पौधे की जड़ पीसकर लेप को जोड़ों पर लगाकर सिकाई करें। इससे दर्द में राहत मिलेगी और सूजन में भी आराम मिलेगा। इसके अलावा, पत्तियों का काढ़ा भी डॉक्टरी सलाह पर लिया जा सकता है।