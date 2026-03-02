कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं, खराब जीवन शैली का संकेत; जानें क्या कहता है आयुर्वेद

आयुर्वेद में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के कई उपाय बताए गए हैं। पहला है लहसुन का सेवन। लहसुन में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने की क्षमता होती है। इसके लिए सुबह खाली पेट लहसुन की दो कलियों को भूनकर खाने से आराम मिलेगा। इसे गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। दूसरा उपाय है मेथी दाना। मेथी दाने में फाइबर उच्च मात्रा में पाया जाता है। अगर सुबह खाली पेट मेथी दाना खाया जाए या फिर उसका पानी पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि, नियमित रूप से नहीं, बल्कि 1 दिन छोड़कर पानी का सेवन करें।