अदाणी फाउंडेशन का सराहनीय कदम, ‘शौर्यपथ’ पहल के तहत युवाओं को सशस्त्र बलों की तैयारी

सशस्त्र बलों में शामिल होने की इच्छा रखने वाले इन अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण के माध्यम से अपने लक्ष्य की दिशा में पहला संगठित कदम बढ़ाया है। निःशुल्क 90-दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को रक्षा सेवाओं, अर्धसैनिक बलों और निजी सुरक्षा क्षेत्र में अवसरों के लिए तैयार करना है। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें शारीरिक दक्षता, अनुशासन और प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। साथ ही निजी सुरक्षा से संबंधित सर्टिफिकेशन और बेसिक साइबर सिक्योरिटी की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे बदलती सुरक्षा जरूरतों के अनुरूप सक्षम बन सकें।