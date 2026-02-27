असम में मिशन वसुंधरा के तहत एक लाख भूमिहीन परिवारों को मिला जमीन का पट्टा

वहीं, सुबंसिरी और जियाधल टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट से जुड़े 538 लोगों को भी वन अधिकार कानून-2006 के तहत वन भूमि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि धेमाजी जिले के 44700 लोगों समेत पूरे राज्य के 1,06,905 लाभान्वितों को जमीन के पट्टे दिए गए। धेमाजी जिले में मुख्य आयोजन का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसी जिले में सर्वाधिक भूमिहीन परिवारों को इसका इंतजार था।