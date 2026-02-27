अहमदाबाद : नगर निगम की अनूठी पहल, फीडिंग स्पॉट्स और एआई तकनीक से शहर स्वच्छ

आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए भी नगर निगम ने सख्त नीति बनाई है। शहर के 9 जोन और 48 वार्डों में कुल 126 फीडिंग स्पॉट्स निर्धारित किए गए हैं। इन स्पॉट्स के अलावा कहीं भी कुत्तों को भोजन देने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा स्ट्रीट डॉग्स के लिए शेल्टर होम भी बनाए गए हैं, जहां उनकी देखभाल और टीकाकरण की व्यवस्था है। इस पहल से रेबीज के मामलों में कमी आई है और शहरवासियों को राहत मिली है।