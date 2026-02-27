आईएनएक्स मीडिया मामला: पी चिदंबरम के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश अदालत में पेश

ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दर्ज कर जांच प्रारंभ की थी। यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा 15 मई 2017 को दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई थी, जिसमें मेसर्स आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड, कार्ति पी चिदंबरम तथा अन्य के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी सहपठित धारा 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 8, 13(2) एवं 13(1)(डी) के तहत अपराध दर्ज किए गए थे।