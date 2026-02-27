'आधुनिक योग के जनक' तिरुमलाई कृष्णमाचार्य ने आज ही के दिन ली थी अंतिम सांस, विश्वभर में मिली लोकप्रियता

कृष्णमाचार्य आयुर्वेद के चिकित्सक थे। उन्हें पोषण, जड़ी-बूटियों, तेलों के उपयोग और अन्य उपचारों का व्यापक ज्ञान था। प्रारंभिक जांच के दौरान या उसके बाद, कृष्णमाचार्य रोगी से पूछते थे कि क्या वह उनके मार्गदर्शन का पालन करने को तैयार है। उनके अनुसार, यह प्रश्न उपचार के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका मानना था कि यदि व्यक्ति उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, तो उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम होती है।