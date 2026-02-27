आवासीय भू-खंड के व्यावसायिक इस्तेमाल पर महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाउसिंग बोर्ड का नोटिस

बोर्ड ने उनसे 15 दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार, हरमू हाउसिंग कॉलोनी में एचआईजी-10/ए नामक प्लॉट केवल आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित किया गया था। हाल में मिली जानकारी के आधार पर दावा किया गया है कि उक्त परिसर से एक पैथोलॉजी लैब संचालित की जा रही है। यदि यह तथ्य सही पाया जाता है तो इसे आवंटन की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा।