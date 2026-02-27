इस देश की जनता अब कांग्रेस को अपने वोट के योग्य नहीं समझती : पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि अगर देश आज भी 2014 से पहले वाली निराशा में होता, फ्रेजाइल फाइव में गिना जाता, पॉलिसी पैरालिसिस में होता तो कौन हमारे साथ ट्रेड डील करता? बीते 11 वर्षों में देश की चेतना में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है। भारत अब अपने खोए हुए सामर्थ्य को वापस पाने का प्रयास कर रहा है। दुनिया हैरान होती है कि जिस भारत में 2014 तक करीब 3 करोड़ परिवार अंधेरे में थे, वह आज सोलर पावर कैपेसिटी में दुनिया के टॉप देशों में कैसे आ गया। जिस भारत के शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधरने की कोई उम्मीद नहीं थी, वह आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश कैसे बन गया। जिस भारत के रेलवे की पहचान सिर्फ लेट लतीफी और धीमी रफ्तार से होती थी, वहां वंदे भारत और नमो भारत जैसी सेमी हाई स्पीड कनेक्टिविटी कैसे संभव हो पा रही है।