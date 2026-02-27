उत्तराखंड: सीएम धामी ने अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 3 करोड़ की धनराशि प्रदान की

देहरादून, 27 फरवरी (आईएएनएस)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद चमोली में नन्दा राजजात यात्रा-2026 के लिए विकासखण्ड थराली के अन्तर्गत शहीद भवानी दत्त इण्टर कॉलेज परिसर चैपड्यों में पार्किंग एवं विश्राम गृह निर्माण (क्षमता-08 चौपहिया वाहन) के लिए 71.67 लाख रुपए, विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नौटी में 37 चौपहिया वाहन एवं 48 दुपहिया वाहन क्षमता के लिए सरफेस पार्किंग निर्माण 42.39 लाख रुपए, विकासखण्ड देवाल के अन्तर्गत जनता इण्टर कॉलेज, सरकोट में 63 चौपहिया वाहन एवं 09 दुपहिया वाहन क्षमता के लिए पार्किंग तथा 02 कक्षों का विश्राग गृह एवं शौचालय निर्माण के लिए 1.14 करोड़ रुपए तथा विकासखण्ड नारायण बगड़ के अन्तर्गत भगोती में 94 चौपहिया वाहन क्षमता के लिए सरफेस पार्किंग निर्माण 79.56 लाख रुपए स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया है।