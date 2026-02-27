उत्तर प्रदेश का अद्भुत कुंड, जहां धर्म को मिली जीत, भक्त प्रह्लाद की भक्ति में भस्म हुई थी होलिका

पुराणों के अनुसार, असुरराज हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु से वैर था। वह स्वयं को भगवान मानता था और किसी को भी विष्णु की भक्ति नहीं करने देता था। उसके पुत्र प्रह्लाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रह्लाद की भक्ति देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया। उसने प्रह्लाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान की कृपा से प्रह्लाद सुरक्षित रहे। आखिरी प्रयास में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया।