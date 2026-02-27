ओडिशा: अंगुल में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के आरोप में 20 वर्षीय युवक गिरफ्तार
भुवनेश्वर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। अंगुल पुलिस ने शुक्रवार को ओडिशा के एनटीपीसी पुलिस थाना क्षेत्र में गांव की 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के बाद उसकी हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने पीड़िता का शव बरामद होने के 24 घंटे के भीतर ही 20 वर्षीय आरोपी आशीष नाइक को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक नाबालिग के परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, एनटीपीसी पुलिस थाना के अधिकारियों ने 26 फरवरी (गुरुवार) को गुमशुदगी का मामला दर्ज किया।
परिवार ने शिकायत में बताया कि नाबालिग लड़की गुरुवार को अपने गांव के पास एक खेत में गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी।
गुमशुदा लड़की की सूचना मिलते ही एनटीपीसी पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर गहन तलाशी अभियान शुरू किया।
अंगुल पुलिस ने लापता नाबालिग लड़की की खोज तेज करने के लिए कई तलाशी दल गठित किए। पीड़िता के गांव के पास के खेतों, जंगलों और जल स्रोतों की रात भर गहन तलाशी ली गई।
शुक्रवार सुबह शव बरामद हुआ और मामले को दुष्कर्म और हत्या से संबंधित बीएनएस की उचित धाराओं में परिवर्तित कर दिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया।
पुलिस सूत्रों ने यह भी दावा किया कि फोरेंसिक प्रोटोकॉल के अनुसार साक्ष्य जुटाने का काम जारी है। जिला पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें गठित कीं और कई स्थानों पर छापेमारी की गई।
लगातार तकनीकी और जमीनी जांच के आधार पर, पीड़ित नाबालिग के पड़ोसी आरोपी नायक को शव बरामद होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
अंगुल पुलिस ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इस मामले को विशेष रिपोर्ट (एसआर) के रूप में दर्ज किया गया है और गहन एवं समयबद्ध जांच के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी को जांच सौंपी गई है।
एक अन्य सनसनीखेज मामले में, जगतसिंहपुर पुलिस ने शुक्रवार को जिले के पारादीप क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के सिलसिले में पीड़िता के प्रेमी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया।
--आईएएनएस
एमएस/