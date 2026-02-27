ओडिशा क्राइम ब्रांच ने 2.06 करोड़ रुपए की निवेश ठगी मामले में बिहार के युवक को किया गिरफ्तार

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जब पीड़ित ने अपना पैसा निकालना चाहा तो तथाकथित ‘रिस्क कंट्रोल टीम’ ने अलग-अलग बहाने बनाकर रकम जारी करने से मना कर दिया। तब उसे समझ आया कि वह एक सुनियोजित साइबर ठगी का शिकार हो गया है। इसके बाद उसने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई।”