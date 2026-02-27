कनाडाई पीएम मार्क कार्नी मुंबई पहुंचे, 2 मार्च को पीएम मोदी संग करेंगे क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा
कनाडाई पीएम मार्क कार्नी मुंबई पहुंचे, 2 मार्च को पीएम मोदी संग करेंगे क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा
National News

कनाडाई पीएम मार्क कार्नी मुंबई पहुंचे, 2 मार्च को पीएम मोदी संग करेंगे क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा

Published on

नई दिल्ली, 27 फरवरी (आईएएनएस)। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पत्नी डायना फॉक्स कार्नी के साथ चार दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। मार्क कार्नी का बतौर प्रधानमंत्री पहला भारत दौरा है। पीएम कार्नी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 मार्च को देश की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मुलाकात करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का भारत के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत है। यह दौरा भारत-कनाडा संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम है। महाराष्ट्र सरकार के प्रोटोकॉल और मार्केटिंग मंत्री जय कुमार रावल ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। भारत-कनाडा पार्टनरशिप साझा डेमोक्रेटिक मूल्यों, लोगों के बीच मजबूत संबंधों और अलग-अलग सेक्टर में बढ़ते सहयोग पर आधारित है।"

विदेश मंत्रालय की ओर से साझा जानकारी के अनुसार, 28 फरवरी को पीएम कार्नी मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद वह 1 मार्च को नई दिल्ली पहुंचेंगे। नई दिल्ली में वह 2 मार्च को विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर से सुबह 9 बजे होटल लीला पैलेस में मुलाकात करेंगे। फिर सुबह 10 बजकर 30 मिनट पर वह हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।

11 बजकर 40 मिनट पर दोनों देशों के बीच एमओयू एक्सचेंज होगा और फिर प्रेस स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे। एक बजकर 50 मिनट पर भारत मंडपम में भारत-कनाडा सीईओ फोरम की शुरुआत होगी, जिसमें दोनों देशों के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। शाम छह बजे पीएम कार्नी अपने देश के लिए रवाना होंगे।

वे व्यापार और निवेश, ऊर्जा, जरूरी मिनरल्स, कृषि, शिक्षा, शोध और नवाचार और लोगों के बीच संबंधों जैसे खास स्तंभों में चल रहे सहयोग की भी समीक्षा करेंगे। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी अपने विचार शेयर करेंगे।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि पीएम कार्नी का यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब भारत-कनाडा के आपसी संबंध सामान्य होने के एक अहम मोड़ पर हैं। दोनों प्रधानमंत्री पहले एक-दूसरे की चिंताओं के लिए आपसी सम्मान, लोगों के बीच मजबूत संबंध और बढ़ती आर्थिक एक-दूसरे को पूरा करने वाली चीजों पर आधारित एक रचनात्मक और संतुलित साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं।

दोनों नेताओं के बीच होने वाली आने वाली मीटिंग, आगे की सोच वाली साझेदारी बनाने में भारत और कनाडा के सकारात्मक मोमेंटम और साझा दृष्टिकोण को फिर से पक्का करने का मौका देगी।

इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से सोमवार को जारी बयान में कहा गया था कि दोनों नेता कनाडा-भारत संबंधों को बढ़ाने और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और एआई, प्रतिभा और संस्कृति और रक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी नई साझेदारियां शामिल हैं। कार्नी व्यापारिक नेताओं से मिलेंगे ताकि कनाडा में निवेश के अवसर पहचाने जा सकें और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच नई साझेदारियां बनाई जा सकें।

कार्नी के कार्यालय ने कहा, "कनाडा के तीन सबसे मजबूत इंडो-पैसिफिक साझेदार देशों के इन दौरों के माध्यम से प्रधानमंत्री क्षेत्रीय संबंधों को और गहरा करेंगे, जो हमारी सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।"

इसमें आगे कहा गया, "एक अनिश्चित दुनिया में कनाडा इस बात पर ध्यान दे रहा है कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। हम अपने ट्रेड को अलग-अलग तरह का बना रहे हैं और अपने वर्कर्स और बिजनेस के लिए नए मौके बनाने के लिए बड़े पैमाने पर नया इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। हम घर पर ज्यादा निश्चितता, सुरक्षा और खुशहाली बनाने के लिए विदेशों में नई पार्टनरशिप बना रहे हैं।"

कनाडा सरकार ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक वाणिज्य और प्रौद्योगिकी में एक शक्ति केंद्र है। 2024 में भारत कनाडा का सातवां सबसे बड़ा वस्त्र और सेवा व्यापारिक साझेदार था और द्विपक्षीय व्यापार 30.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचा।

--आईएएनएस

केके/वीसी

Subscribe to our channels on YouTube and WhatsApp 

IANS
logo
NewsGram
www.newsgram.com