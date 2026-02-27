कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में गैर-संप्रदाय की लड़की के साथ बैठने पर दो युवकों पर हमला
बेंगलुरु, 27 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु शहर में सह्याद्री कॉलेज की बस में दूसरे धर्म की एक छात्रा के बगल में बैठने पर दो छात्रों पर कथित तौर पर हमला किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार सुबह उस समय घटी जब कॉलेज की बस में एक मुस्लिम लड़की और दो हिंदू लड़के एक ही सीट पर बैठे थे।
बताया जाता है कि इससे कुछ मुस्लिम छात्र नाराज हो गए और उन्होंने योगेश से मुस्लिम छात्रा के बगल में बैठने पर सवाल उठाए।
उन्होंने कथित तौर पर योगेश पर हमला किया और उसका मोबाइल फोन छीन लिया।
एक अन्य छात्र, जयंत, जिसने बीच-बचाव करने और झगड़ा रोकने की कोशिश की, उस पर भी कथित तौर पर सालिद और राशिद नामक छात्रों ने हमला किया।
सभी छात्र-छात्राएं एक ही सह्याद्री कॉलेज में पढ़ते हैं।
योगेश और जयंत मुस्लिम छात्रा के मित्र थे और कॉलेज बस में साथ बैठे थे।
इससे क्रोधित होकर सालिद और राशिद ने कथित तौर पर योगेश और जयंत पर हमला कर दिया।
स्थिति बिगड़ने पर कॉलेज प्रशासन ने बसवनहल्ली पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलने पर बसवनहल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों और पीड़ितों को थाने ले जाकर उनसे पूछताछ की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चेतावनी दी है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वे किसी भी संगठन से जुड़े हों।
मुख्यमंत्री ने पुलिस उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में अनियंत्रित अपराध और संगठित अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार ठहराया।
सिद्धारमैया ने नैतिक पुलिसिंग के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है और घोषणा की है कि राज्य में ऐसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
--आईएएनएस
