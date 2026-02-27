कर्नाटक के चिक्कमगलुरु में गैर-संप्रदाय की लड़की के साथ बैठने पर दो युवकों पर हमला

बेंगलुरु, 27 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु शहर में सह्याद्री कॉलेज की बस में दूसरे धर्म की एक छात्रा के बगल में बैठने पर दो छात्रों पर कथित तौर पर हमला किया गया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।