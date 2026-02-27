कर्नाटक: प्रेमिका ने शादी से मना करने पर पुरुष मित्र को चाकू मारा, जांच में जुटी पुलिस

शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी उस वक्त गुस्से में आ गई जब उसका बॉयफ्रेंड उससे बचने लगा और उसने शादी करने से मना कर दिया। यह घटना गुरुवार रात को हुई थी। वेणुगोपाल के सीने, पेट और हाथों पर चाकू से चोटें आईं। उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।