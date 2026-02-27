कर्नाटक: प्रेमिका ने शादी से मना करने पर पुरुष मित्र को चाकू मारा, जांच में जुटी पुलिस
रामनगर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के रामनगर जिले के बिदादी शहर से शुक्रवार को एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक ठुकराई हुई प्रेमिका ने शादी से मना करने पर अपने पुरुष मित्र को चाकू मार दिया।
एक अधिकारी ने बताया कि इस मामले में बिदादी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपी की पहचान 30 साल की सुधा के रूप में और पीड़ित की पहचान 27 साल के वेणुगोपाल के रूप में हुई है।
शुरुआती जांच के मुताबिक, आरोपी उस वक्त गुस्से में आ गई जब उसका बॉयफ्रेंड उससे बचने लगा और उसने शादी करने से मना कर दिया। यह घटना गुरुवार रात को हुई थी। वेणुगोपाल के सीने, पेट और हाथों पर चाकू से चोटें आईं। उसे एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक, वेणुगोपाल बिदादी में जिम ट्रेनर का काम करता है, जबकि सुधा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती है। वे जिम में मिले थे और दोनों के बीच प्यार हो गया। वे लगभग एक साल से रिलेशनशिप में थे, सुधा का वेणुगोपाल के घर आना-जाना भी होता था।
हालांकि, पिछले चार महीनों से वेणुगोपाल सुधा से बचने लगा था और बाद में उसने उससे शादी करने से मना कर दिया। जानकारी के अनुसार, सुधा को पता चला कि वेणुगोपाल किसी दूसरी औरत को देख रहा है, जिससे वह गुस्सा हो गई और उसने हमले की योजना बनाई।
पुलिस ने कहा कि वेणुगोपाल लगभग एक महीने से सुधा से मिलने से बच रहा था। इसके बाद, उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से सुधा ने कथित तौर पर अपने बैग में चाकू रखकर हमला करने के लिए एक हफ्ते से मौके का इंतजार कर रही थी।
गुरुवार रात, वह किसी तरह वेणुगोपाल से कॉन्टैक्ट करने में कामयाब रही और उसे घर से बाहर आने को कहा। जब वह बाहर आया, तो उसने कथित तौर पर अचानक उस पर चाकू से वार कर दिया। हमले के बाद वेणुगोपाल मौके पर ही गिर पड़ा। इसके बाद उसने अपने मोबाइल फोन से अपने माता-पिता और दोस्तों को फोन किया।
पुलिस ने सुधा को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। आगे की जांच चल रही है।
--आईएएनएस
पीएसके