कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में वापस लाना मेरा लक्ष्य है: येदियुरप्पा

इसी बीच, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "किसान नेता और कर्मयोगी बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने दक्षिण भारत में पहली बार भाजपा को सत्ता में लाकर कर्नाटक में भाजपा की मजबूत नींव रखी।"