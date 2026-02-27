कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में वापस लाना मेरा लक्ष्य है: येदियुरप्पा
शिवमोग्गा, 27 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि आने वाले दिनों में उनका एकमात्र लक्ष्य कर्नाटक के कोने-कोने का दौरा करना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को राज्य में फिर से सत्ता में लाना है।

वे अपने गृह नगर शिकारीपुरा में अपने 84वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित समारोह में बोल रहे थे।

येदियुरप्पा ने कहा कि वे पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे और समर्थकों से सहयोग और समर्थन देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि उपलब्धियां स्वयं अपनी कहानी बयां करती हैं और केवल बोलना ही उपलब्धि नहीं मानी जानी चाहिए। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उन्होंने शोषित, वंचित और दलित समुदायों के विकास के लिए अपनी क्षमता से परे जाकर सच्चे प्रयास किए हैं।

उन्होंने उल्लेख किया कि उनके कार्यकाल में शुरू की गई भाग्यलक्ष्मी योजना ने लाखों बालिकाओं के जीवन में नई आशा जगाई है और उन्हें बेहतर जीवन दिया है।

येदियुरप्पा ने कहा कि राज्य के किसानों को शांति, सम्मान और आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करने का अधिकार मिलना चाहिए और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसानों के कल्याण के लिए सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है।

उन्होंने कहा कि उनके प्रयास केवल शिकारीपुरा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे राज्य के समग्र विकास के लिए हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने और भाजपा को सत्ता में वापस लाने के लिए प्रयास करने का आग्रह किया।

इसी बीच, भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा क्षेत्र से सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोशल मीडिया पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए लिखा, "किसान नेता और कर्मयोगी बीएस येदियुरप्पा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, जिन्होंने दक्षिण भारत में पहली बार भाजपा को सत्ता में लाकर कर्नाटक में भाजपा की मजबूत नींव रखी।"

सूर्या ने आगे कहा, "मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे आपको दीर्घायु, स्वास्थ्य, और शांति प्रदान करें।"

--आईएएनएस

एमएस/

