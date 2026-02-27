कर्नाटक सरकार ने रेबीज से होने वाली मौतों को जीरो करने का लक्ष्य रखा, एक्शन प्लान लॉन्च

सरकार ने जहरीले सांप के काटने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए एक अलग एक्शन प्लान भी शुरू किया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से तैयार किया गया यह प्लान रोकथाम, समय पर इलाज, हेल्थकेयर कर्मचारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग और लोगों में जागरूकता पर फोकस करता है। राव ने कहा कि राज्य में 2024 में सांप के काटने के मामलों को नोटिफाएबल बीमारी घोषित किया गया था।