काशी का प्राचीन सोमेश्वर महादेव मंदिर, समय के साथ खो रहा अस्तित्व

बनारस अपने प्रसिद्ध 'काशी विश्वनाथ मंदिर' के साथ सुबह-शाम की भव्य और पारंपरिक तरीके से की जाने वाली गंगा आरती के लिए जाना जाता है। यह शहर ज्ञान, आध्यात्मिकता, संगीत, संस्कृति और कला के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है, जो अपने घाटों, साड़ियों और पान के लिए भी विश्व भर में जाना जाता है।