केरल के विपक्ष के नेता का आरोप: स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज ‘हंसी का पात्र’, हमले का दावा झूठा

सतीशन ने कहा, “मेडिकल बुलेटिन में हमले से लगी किसी चोट का उल्लेख नहीं है। मीडिया, रेलवे और जनता जानती है कि यह केवल एक नाटक था।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि सर्जरी की संभावना संबंधी खबरें प्रसारित होने के बावजूद अस्पताल में भर्ती होने की कोई आवश्यकता नहीं थी।