केरल विधानसभा चुनाव: कांग्रेस 20 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतार सकती है
केरल विधानसभा चुनाव: कांग्रेस 20 मौजूदा विधायकों को फिर से मैदान में उतार सकती है

तिरुवनंतपुरम, 27 फरवरी (आईएएनएस)। कांग्रेस केरल में अपने 22 मौजूदा विधायकों में से 20 को फिर से टिकट देने की तैयारी में है। विपक्ष के नेता वीडी सतीशान और केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए रविवार को नई दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं।

पार्टी सूत्रों ने संकेत दिया है कि केंद्रीय नेतृत्व से परामर्श के बाद जल्द ही जारी होने वाली प्रारंभिक सूची में अधिकतर मौजूदा विधायक शामिल होंगे, जो राज्य इकाई के भीतर निरंतरता और संगठनात्मक स्थिरता का संकेत है।

नामों को चरणबद्ध तरीके से अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। पहली सूची में 20 मौजूदा विधायक और उन निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार शामिल होंगे जहां केवल एक ही उम्मीदवार है, जिसे राष्ट्रीय नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है।

दो मौजूदा विधायकों के सूची में शामिल होने की संभावना नहीं है। छह बार के विधायक के. बाबू ने पार्टी हाई कमांड को सूचित किया है कि वे दोबारा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दूसरे विधायक निष्कासित विधायक राहुल ममकूटथिल हैं, जिनके खिलाफ दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामले दर्ज हैं। उन्हें एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

140 सदस्यीय केरल विधानसभा के 2021 के चुनावों में कांग्रेस ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था और शेष सीटें अपने सहयोगी दलों, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) को आवंटित की थीं।

इस बार भी इसी तरह की सीट-बंटवारे की व्यवस्था की उम्मीद है, हालांकि सहयोगियों के साथ औपचारिक बातचीत अभी जारी है। दिल्ली में हो रही ये बातचीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राज्य में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के बीच कांग्रेस एकता और दृढ़ता का प्रदर्शन करना चाहती है।

