केरल सरकार ने अभिनेता दिलीप को बरी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की

फरवरी 2017 में पीड़िता को कोच्चि में एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाते समय अपहरण कर चलती गाड़ी में यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया था। इस घटना का वीडियो भी बनाया गया था। अगले ही दिन वाहन चालक मार्टिन एंटनी को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक सप्ताह के भीतर मुख्य आरोपी के रूप में नामित पल्सर सुनी को भी पकड़ लिया गया। उसी महीने चार अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था।