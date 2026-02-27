केरल हाई कोर्ट से 'द केरल स्टोरी 2' के रिलीज का रास्ता साफ, अंतरिम रोक हटाई गई

फिल्म के प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह की ओर से पेश दलीलों को सुनने के बाद, जिन्होंने सिंगल जज के अंतरिम ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी, बेंच ने कहा कि फिल्म के सर्टिफिकेशन का विरोध करने वाली दलीलें एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह थीं। उन्होंने सवाल किया कि सिंगल जज इसे कैसे सुन सकते हैं।