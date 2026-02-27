गुजरात : एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा 'बोटाद'

सारंगपुर से थोड़ी दूरी पर पलियाड में विहालधाम को संत शिरोमणि विशाल बापू की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। गढडा में श्री स्वामीनारायण मंदिर, जिसे गोपीनाथजी मंदिर भी कहा जाता है, अपनी अहम ऐतिहासिक विरासत को संभालकर रखता है। भगवान स्वामीनारायण ने खुद 1828 में मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा की थी।