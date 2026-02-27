गुजरात : एक प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में उभर रहा 'बोटाद'
बोटाद (गुजरात), 27 फरवरी (आईएएनएस)। गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में बोटाद जिला धीरे-धीरे धार्मिक टूरिज्म के लिए एक खास जगह बनता जा रहा है, जो देश-विदेश से भक्तों और विजिटर्स को अपनी ओर खींच रहा है।
यह डेवलपमेंट मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट्स के बाद हुआ है, जिनका मकसद जिले के मुख्य तीर्थ स्थलों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।
सारंगपुर का श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर, पलियाड का विहालधाम और गढडा का स्वामीनारायण मंदिर उन जगहों में से हैं जिन्हें इन पहलों से फायदा हो रहा है।
सारंगपुर का श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर स्वामीनारायण संप्रदाय में अनोखा है क्योंकि इसमें हनुमान को मुख्य देवता माना जाता है।
हाल ही में लगाई गई 54 फुट की मूर्ति ने मंदिर की पहचान को और बढ़ा दिया है, जो दुनिया भर से भक्तों को आकर्षित कर रही है।
बीएपीएस, सारंगपुर के आत्मतृप्त स्वामी ने कहा, "इस गांव में, पूज्य संत गोपालानंद स्वामी ने कष्टभंजन देव हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। यह मंदिर अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है।"
सारंगपुर से थोड़ी दूरी पर पलियाड में विहालधाम को संत शिरोमणि विशाल बापू की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। गढडा में श्री स्वामीनारायण मंदिर, जिसे गोपीनाथजी मंदिर भी कहा जाता है, अपनी अहम ऐतिहासिक विरासत को संभालकर रखता है। भगवान स्वामीनारायण ने खुद 1828 में मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा की थी।
बीएपीएस, गढडा के अध्यात्म स्वरूप स्वामी ने कहा, "यह भगवान स्वामीनारायण के कर्मों की धरती है। भगवान यहां 25 साल तक रहे और उन्होंने अपने हाथों से यह मंदिर बनवाया। आज, इसे गोपीनाथजी मंदिर के नाम से जाना जाता है।"
सरकार की सुविधाएं और कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिशें न सिर्फ तीर्थयात्रा को और आसान बना रही हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके भी पैदा कर रही हैं।
गढडा के रहने वाले मयूर जोशी ने कहा, "बड़ी संख्या में तीर्थयात्री गढडा, पलियाड और सारंगपुर जैसी जगहों पर आते हैं। गढडा में स्वामीनारायण मंदिर हरि के कई भक्तों को अपनी ओर खींचता है, जिससे स्थानीय बिजनेस को बहुत फायदा होता है।"
बोटाद जिला भी स्वामीनारायण संप्रदाय के मानने वालों के लिए खास महत्व रखता है।
2016 में बीएपीएस गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के गुजर जाने के बाद, सारंगपुर में उनकी समाधि (मंदिर) बनाई गई, जिससे इस इलाके का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ गया।
आस्था, आध्यात्मिक विरासत और विकास का मेल बोटाद को धार्मिक टूरिस्ट के लिए एक खास जगह बना रहा है, साथ ही सौराष्ट्र की लंबे समय से चली आ रही संत परंपराओं को बचाने में जिले की भूमिका को भी दिखा रहा है।
--आईएएनएस
एससीएच