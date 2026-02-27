गुना जिले में दो दिवसीय कृषि विज्ञान एवं मिलेट मेले का समापन, किसानों को दी गई उन्नत तकनीकों की जानकारी

उन्होंने बताया कि इस वर्ष को कृषि वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्राकृतिक खेती का महत्व समझाते हुए उन्होंने कहा कि प्रारंभिक वर्ष में उत्पादन कुछ कम हो सकता है, किंतु समय के साथ उत्पादन में वृद्धि होती है। जैविक उत्पादों की बाजार में मांग अधिक है और इनके बेहतर दाम भी प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रमाणपत्र मिलने से निर्यात में भी सुविधा होती है तथा जैविक उत्पाद स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक रविवार को हाट बाजार लगाया जा रहा है। इस मॉडल को आगे ब्लॉक और पंचायत स्तर तक विस्तारित करने की कार्ययोजना भी बनाई जा रही है।