गोरखपुर में मेगा सर्जिकल आई कैंप: मिलिट्री डॉक्टरों ने 374 मरीजों की आंखों की रोशनी वापस लाई

यह कैंप पूरे इलाके के लिए उम्मीद की किरण बन गया। कैंप ने सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के ग्रामीण इलाकों के अलावा नेपाल से भी मरीजों को अपनी ओर खींचा। इस मिशन का असर गोरखपुर के रहने वाले 69 साल के अमरनाथ गुप्ता की आंखों से देखा गया। सालों से अपने पोते-पोतियों के चेहरे देखने की खुशी उनकी कमजोर नजर ने छीन ली थी। अपनी सफल सर्जरी के बाद भावुक हुए गुप्ता उन सैकड़ों लोगों में से एक हैं जिन्हें नई रोशनी मिली है।