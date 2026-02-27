ग्रेटर नोएडा पुष्प प्रदर्शनी: आकर्षक आकृतियों संग सेल्फी की होड़, ड्रोन शो ने बिखेरा देशभक्ति का रंग

शुक्रवार को 18 स्कूलों के बच्चों ने फैशन शो में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं 17 स्कूलों के विद्यार्थियों ने समूह नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। नाटक मंचन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश भी दिया गया, जिससे कार्यक्रम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा नजर आया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने जनपदवासियों से अधिक से अधिक संख्या में पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है।