ग्रेटर नोएडा में काली थार का तांडव: पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर फरार, सेल्समैन को मारी टक्कर

रोपी की पहचान हर्ष पुत्र मनोज, निवासी ग्राम जोली, थाना सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 22 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे वाहन सहित हिरासत में ले लिया है। घायल सेल्समैन कुलदीप शर्मा को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। पुलिस के अनुसार उनकी स्थिति अब सामान्य है। पूरी घटना पेट्रोल पंप और रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसके आधार पर आगे की जांच की जा रही है। थाना बादलपुर पुलिस ने तहरीर प्राप्त कर ली है और आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।