चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली पर बनेगा 5 करोड़ की लागत से पार्क: सीएम मोहन यादव

कांग्रेस की सरकारों पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के शासन में अंधेरा था, आज भाजपा सरकार में विकास की रोशनी हर गांव तक पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्यप्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अब अलीराजपुर को 171 करोड़ से ज्यादा की सौगातें दी। उन्होंने 14 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 35 कार्यों का भूमि पूजन किया। साथ ही स्व-सहायता समूह की बहनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया।