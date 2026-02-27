चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ीं: एयरसेल-मैक्सिस केस में अभियोजन स्वीकृति आदेश कोर्ट में प्रस्तुत

जांच में यह समाने आया कि तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कथित रूप से 'क्विड प्रो क्वो' के बदले एयरसेल-मैक्सिस को एफआईपीबी (एफआईपीबी) की स्वीकृति प्रदान की। इस सौदे में विदेशी निवेशक मैक्सिस द्वारा 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 3565.91 करोड़ रुपए) के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लिए सरकारी अनुमति मांगी गई थी, जिसकी स्वीकृति का अधिकार मंत्रिमंडलीय आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) के पास था। हालांकि, आरोप है कि व्यापक साजिश के तहत 20 मार्च 2006 को तत्कालीन वित्त मंत्री ने, इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।