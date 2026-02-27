छत्तीसगढ़: 120 पूर्व नक्सलियों ने किया विधानसभा का भ्रमण, सीएम ने दिया बेहतर भविष्य का भरोसा

इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन सभी से समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की अपील की। बाद में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने आवास पर इन सभी पूर्व नक्सलियों से व्यक्तिगत संवाद किया और उनकी सभी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। इससे पहले नक्सलियों ने विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल, बहस और विभिन्न मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष को बहस करते देखा।