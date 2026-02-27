जयपुर : चलती बस में आग लगी, बाल-बाल बचे 60 यात्री
जयपुर, 27 फरवरी (आईएएनएस)। जयपुर में शुक्रवार को एक बड़ी दुर्घटना टल गई। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (आरएसआरटीसी) की एक चलती बस में मानसरोवर आरआईसीओ चौराहे के पास आग लग गई।

लगभग 60 यात्री समय रहते बस से बाहर निकलने में सफल रहे और कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि बस आधे घंटे के भीतर पूरी तरह जल गई। यह घटना दोपहर लगभग 2:40 बजे हुई।

अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बस जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से केकड़ी की ओर जा रही थी। मानसरोवर आईआईसीओ चौराहे के पास उसमें से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद आग की लपटें दिखाई दीं।

यात्रियों ने बताया कि आग तेज होते ही बस के अंदर अफरा-तफरी फैल गई। चालक ने तुरंत बस को सड़क किनारे रोक दिया और यात्रियों को बाहर निकलने का निर्देश दिया। कुछ ही मिनटों में सभी यात्री सुरक्षित रूप से बस से उतर गए।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आग ने जल्द ही पूरे बस को अपनी चपेट में ले लिया।

मानसरोवर फायर स्टेशन की अग्निशमनकर्मी शकुंतला सैनी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आग मानी जा रही है। अब तक की जांच के मुताबिक, आग वायरिंग सिस्टम में शुरू हुई और जल्दी ही इंजन तक फैल गई। इसके बाद आग तेजी से भड़क गई।

सूचना मिलने पर मानसरोवर फायर स्टेशन से दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। अग्निशामकों ने लगभग 30 मिनट तक आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बस लगभग पूरी जल चुकी थी।

पुलिस और अग्निशमन अधिकारियों ने पुष्टि की कि कोई घायल नहीं है और ना ही किसी के जलने की खबर है। अधिकारियों ने आग का वास्तविक कारण पता लगाने और नुकसान के स्तर का आकलन करने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी है।

