जयपुर : चलती बस में आग लगी, बाल-बाल बचे 60 यात्री

मानसरोवर फायर स्टेशन की अग्निशमनकर्मी शकुंतला सैनी ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह शॉर्ट सर्किट के कारण हुई आग मानी जा रही है। अब तक की जांच के मुताबिक, आग वायरिंग सिस्टम में शुरू हुई और जल्दी ही इंजन तक फैल गई। इसके बाद आग तेजी से भड़क गई।