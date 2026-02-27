झारखंड के 48 नगर निकायों के चुनाव में मिला-जुला जनादेश, रांची में भाजपा समर्थित प्रत्याशी को बढ़त

राजमहल से भावना गुप्ता, धनवार से विनय कुमार संथालिया, डोमचांच से उमेश वर्मा और लातेहार से महेश सिंह ने जीत दर्ज की। साहेबगंज नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर रामनाथ पासवान, पाकुड़ में शबरी पाल और गोड्डा नगर परिषद में सुशील रमानी विजयी रहे। लोहरदगा नगर परिषद में भाजपा समर्थित अनिल उरांव ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की, जबकि गुमला नगर परिषद अध्यक्ष पद पर भाजपा समर्थित शकुंतला उरांव विजयी रहीं।