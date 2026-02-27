‘डंकी रूट’ के एजेंटों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

उन्होंने राज्य के युवाओं से अपील की कि वे ऐसे एजेंटों के जाल में न फंसे जो अवैध तरीके से लोगों को विदेश भेजते हैं। लोगों को विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी रोकने और ट्रैवल एजेंटों को नियंत्रित करने के लिए पहले ही एक कानून बनाया जा चुका है।