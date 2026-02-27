डीआरडीओ ने एयर डिफेंस सिस्टम के किए 3 लगातार सफल उड़ान परीक्षण

वहीं, डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी कामत ने भी पूरी टीम, सशस्त्र बलों और उद्योग भागीदारों को इस सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह देश की स्वदेशी रक्षा क्षमता को और मजबूत करेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण परिसर से इस वायु रक्षा प्रणाली के तीनों सफल उड़ान परीक्षण संपन्न किए। इन परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न गति, दूरी और ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले उच्च-गति के लक्ष्यों को निष्प्रभावी करने की प्रणाली की क्षमता का प्रमाणीकरण करना था।