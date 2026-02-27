तथ्यहीन विरोध प्रदर्शन से माहौल बिगाड़ने की कोशिश स्वीकार नहीं: मुख्तार अब्बास नकवी

मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि आखिर यह किस तरह का विरोध प्रदर्शन है, जिसमें न ही किसी भी प्रकार का तथ्य है और न इसकी अपनी कोई सीमा। ऐसे विरोध प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस तरह के विरोध प्रदर्शन के जरिए पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता।