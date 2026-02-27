तमिलनाडु : उपराष्ट्रपति ने आईआईएचटी सलेम के नए एकेडमिक ब्लॉक का किया उद्घाटन, हैंडलूम विरासत की मजबूती पर जोर

उपराष्ट्रपति ने कहा कि आईआईएचटी सलेम पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक टेक्सटाइल साइंस को जोड़कर उत्पादकता बढ़ा रहा है, गुणवत्ता में सुधार कर रहा है और हाथ से बुने कपड़ों की मौलिक पहचान बनाए रखते हुए बाजार की मांग के अनुसार उत्पादन संभव बना रहा है। उन्होंने भारत की विविध हैंडलूम विरासत का जिक्र करते हुए वाराणसी के सिल्क ब्रोकेड, बंगाल की जामदानी, असम का मूगा सिल्क, कश्मीर की कानी शॉल, आंध्र प्रदेश की वेंकटगिरी और मंगलगिरी बुनाई, मध्य प्रदेश की माहेश्वरी और चंदेरी साड़ियों का उदाहरण दिया।