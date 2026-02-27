तेलंगाना आरटीसी ने ‘जीआई ऑन व्हील्स’ बसें शुरू कीं, स्थानीय कला को बढ़ावा देने पर जोर

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य जीआई-टैग प्राप्त कला रूपों के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना और उनका व्यापक प्रचार-प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि एक युवा राज्य के रूप में तेलंगाना को अपनी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि संस्कृति समाज की आत्मा है और सांस्कृतिक जागरूकता के बिना सतत विकास संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रकार की पहल युवाओं को पारंपरिक कलाओं की ओर प्रेरित करेगी और कारीगरों को पहचान दिलाएगी।